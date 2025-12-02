Kurtulmuş Duşanbe’de: Türkiye-Tacikistan İşbirliği ve Filistin İçin Yeni Diplomatik Dönem

Kurtulmuş Duşanbe’de Tacikistan Meclis Başkanı İdizoda ile Görüştü

Görüşme ve ikili ilişkiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için gittiği Duşanbe’de Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizoda ile bir araya geldi. Taraflar, Buston Sarayı’nda önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Türkiye’den “Meclis Başkanı” seviyesinde Tacikistan’a yapılan ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin geliştirilmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ile kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Duşanbe temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını söyleyen Kurtulmuş, Tacikistan’la mevcut iyi ilişkileri ileriye taşımak konusundaki kararlılığını vurguladı. Dünyada oluşmakta olan yeni dengede çok kutupluluk ve çok merkezlilik anlayışının belirleyici olacağını, Orta Asya’nın yeni dünyanın dengeleri içinde önemli bir güç merkezi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Tacikistan’ın son yıllarda gösterdiği kalkınma ve istikrardan memnuniyet duyduğunu, ülkenin bölge ülkeleriyle sorunlarını azaltıp iş birliklerini güçlendirdiğini kaydetti.

Ekonomik iş birliği ve yatırım hedefleri

TBMM Başkanı, Tacikistan ile her alanda mevcut iyi ilişkileri daha da geliştirme kararlılığında olduklarını belirterek, Türkiye’nin tecrübelerinin turizm, savunma sanayi, tekstil, ulaştırma gibi alanlarda Tacikistan ekonomisine katma değer sağlayabileceğini söyledi. Kurtulmuş, 1 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefinin, Türk iş insanlarının Tacikistan’da yatırım yapması ve ortak yatırımların artmasıyla desteklenebileceğini vurguladı.

Ayrıca eğitim, kültür ve spor alanlarında Türkiye-Tacikistan iş birliğinin güçlendirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Parlamentolar arası iş birliği

Kurtulmuş, parlamentoların ortak çalışmasının faydalı olacağını belirtip, bu ziyaretin iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri artırmasını temenni etti. Mutabakat zaptı, dostluk grupları ve ihtisas komisyonları aracılığıyla karşılıklı iş birliğinin genişletilebileceğini söyledi ve uluslararası kuruluşlarda müşterek hareket etme çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kuruluna Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı’nı davet etti.

Filistin meselesi: Yeni diplomatik mücadele dönemi

Kurtulmuş, Tacikistan’ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşıladıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önümüzdeki süreçte Filistin meselesiyle ilgili belki uzun yıllar sürecek yeni bir diplomatik mücadele dönemi başlıyor. Tabii bunun en başında gelen konu, 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması mücadelesidir. Filistin devletini tanıyanların sayısı da her gün artıyor. 3-5 sene önce İngiltere’nin, Fransa’nın Filistin’i tanıyacağını söyleseydiniz herhalde buna inanmazdık ama şartlar öyle bir noktaya getirdi ki Filistin’i tanımak mecburiyetinde kaldılar. Şimdi sıra, Filistin’in sadece kâğıt üzerinde tanınması değil gerçekten fiilen var olan, bağımsız olan bir devletin inşa edilmesine geldi. İkinci alan ise İsrail hükümetinin uluslararası alanda yalnızlaştırılmasıdır. Bunun ilk adımı da Netanyahu ve çetesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak ceza almasını sağlayacak sürece destek olmaktır. Ümit ediyorum ki bu iki alanda çalışmalarımızı hep beraber yoğunlaştırarak sonuç alırız ve Filistin halkına verdiğimiz destek, böylece anlamlı, somut, görünür bir noktaya taşınmış olur.”

Görüşmede bulunanlar

Görüşmede ayrıca; Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar ile Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, DUŞANBE'DE TACİKİSTAN ALİ MECLİSİ TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI FAİZALİ İDİZODA İLE BİR ARAYA GELDİ.