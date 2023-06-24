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Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu

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Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu
TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'nde mezun öğrencilere başarı dileklerini ileterek, bilginin sadece sahip olmakla kalmayıp hikmet ve irfanla donanması gerektiğini vurguladı.

İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'nde konuşan TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mezun öğrencilere başarı dileklerini ileterek, bilginin sadece sahip olmakla kalmayıp hikmet ve irfanla donanması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, İbn Haldun'un İslam medeniyetinin en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu belirtti ve üniversitenin dünyada muadilleriyle yarışabilecek seviyeye geldiğine dikkat çekti. Törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, mezun öğrencilerin aileleri ve yakınları katıldı.

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