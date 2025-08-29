Kurtulmuş İmzalı Tezkere TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda Kabul

Genel Kurul'da görüşülen tezkere, Meclis gündeminde hızlı bir şekilde ele alınarak oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Kararın TBMM tarafından onaylanmasıyla metin resmi süreçte ilerleyecek.

Tezkerede Yer Alan Konu

Tezkere, adı geçen karar ve iddiaları içeren metin niteliğinde olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınan önemli bir husus olarak kayda geçti. Kabul edilen metin, Meclis tutanaklarında yer alacak ve takip edilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerenin kabulü, Türkiye'nin parlamento gündemindeki öncelikli siyasi konular arasında yer aldı.