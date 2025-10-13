Kurtulmuş İslamabad'da: İslamabad Deklarasyonu ve Gazze için Kalıcı Ateşkes Vurgusu

Kurtulmuş: Kalıcı ateşkes ve Gazze'ye engelsiz insani yardım önceliğimiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısının kapanış oturumunda konuştu. Kurtulmuş, toplantı sonucunda imzalanan İslamabad Deklarasyonuna ve üç ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, imza ve ev sahipliği

Toplantı, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık'ın ev sahipliğinde "Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği" temasıyla gerçekleştirildi. Üç ülkenin parlamenterleri arasındaki müzakerelerin ardından Kurtulmuş, Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, ortak deklarasyonu imzaladı.

Görüşülen öncelikli konular

Kurtulmuş, İcra Toplantısı'nda üçlü mekanizmanın daha kalıcı ve kurumsallaşmış bir düzeye taşınması için verimli istişareler yapıldığını belirtti. Toplantıda savunma ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, afetlere karşı dayanıklılık ile birlikte yapay zeka, yeni teknolojiler ve dijital alandaki zorlukların ele alındığını aktardı.

Ulaştırma, enerji, ticaret ve altyapı ağlarının güçlendirilmesiyle bölgesel bağlantısallığın artırılmasına ağırlık verilmesinin yararlı olacağına vurgu yapıldı. Ayrıca üç ülke parlamenterleri arasında Gençlik Forumu tesis edilmesine karar verildiği ve ortak parlamenter platformlarda dayanışmanın sürdürüleceği ifade edildi.

Filistin meselesi ve uluslararası sorumluluk

Kurtulmuş, üç ülkenin Filistin meselesindeki kararlı desteğini teyit etti ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış temennisini dile getirdi. Konuşmasında, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gerekli tüm insani yardımların hiçbir engel çıkartılmadan Gazzelilere ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılmaya başlanması en büyük temennimizdir."

Kurtulmuş, son gelişmelerin ümit verdiğini bildirdi ancak İsrail'in son iki yıldaki eylemlerine ilişkin endişelerini de paylaştı; uluslararası camianın baskısını sürdürmesi ve barışın kalıcı hale gelmesinin temin edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Nisan ayında kurulan "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"'nun süreçte parlamenter boyutta yoğun çaba göstereceğini belirtti.

KKTC desteği ve üçlü kardeşlik mesajı

Kurtulmuş, Azerbaycan ve Pakistan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkına verdikleri güçlü destek için teşekkür etti; önümüzdeki dönemde KKTC ve Cumhuriyet Meclisi ile temas ve işbirliğinin artırılmasını temenni etti.

Toplantının, alınan kararlar ve parlamentolar arasındaki diyaloğu İslamabad Deklarasyonu ile kayıt altına aldığını söyleyen Kurtulmuş, üç ülkenin "bir millet, üç farklı devlet" anlayışıyla birbirinden ayrılmaz olduğunu ve bu yakın temasın bölgesel güç ve etkinliği artırdığını ifade etti.

Katılımcılar

Toplantıda ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da yer aldı.

