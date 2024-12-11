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Kurtulmuş: İsrail'i Zor Günler Bekliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası alanda zor günlerle karşılaşacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:31
Kurtulmuş: İsrail'i Zor Günler Bekliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Bu İsrail'in iyi günleridir. Bundan sonraki süreçte uluslararası alanda İsrail'i çok daha zor, zorlu ve kötü günler beklemektedir" dedi. Kurtulmuş'un bu ifadesi, uluslararası arenada yaşanan gelişmelere ışık tutuyor.

Uluslararası İlişkilerde Dikkat Çeken İfadeler

Kurtulmuş'un sözleri, İsrailin geleceği hakkında belirsizliklerin artmasıyla birlikte dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerde İsrailin konumunu yeniden şekillendirebilir.

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