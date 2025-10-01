Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'

Kurtulmuş'tan İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Tepkisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail terör kuvvetlerinin Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosunu çevrelediği ve baskın yaptığı yönündeki haberleri aldıklarını belirterek, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve suç olduğunu söyledi.

Kurtulmuş'un Açıklaması

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurtulmuş, filonun Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulduğunu hatırlattı ve bu girişimi İsrail zulmüne karşı barışçıl bir hareket olarak nitelendirdi.

Kurtulmuş, 'Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur' dedi.

Ayrıca Kurtulmuş, 'İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır' ifadelerini kullandı ve 'Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir' diye ekledi.