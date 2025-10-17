Kurtulmuş: İsrail'in Lübnan'a Saldırısı Kabul Edilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nde konuşmasında İsrail'i kınadı; Türkiye'nin terörle mücadele, iç birlik ve adil küresel düzen hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:22
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Kurtulmuş, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin tarihî ve kültürel önemine vurgu yaptı.

İsrail'in saldırısına sert tepki

"İsrail'in dün akşamki saldırganlığı asla kabul edilemez, tasvip edilemez. İsrail'i bir kere daha en şiddetli şekilde kınıyoruz." dedi. Kurtulmuş, İsrail yönetiminin Güney Lübnan'daki yerleşim ve sivil alanları bombalayarak bölgeye barış getirmeyi amaçlamadığını belirtti.

Kurtulmuş, saldırının daha önceki taarruzlardan farklı olmadığını söyleyerek siyonist rejimin bölgedeki şiddeti artırma niyetinde olduğunu ve bunun desteklerle cesaretlendirildiğini savundu. Lübnan halkının yanında olduklarını yineledi ve İsrail'in yönetimini tüm şiddetiyle kınadığını vurguladı.

Diyarbakır'ın kültürel önemi ve tarihî sorumluluk

Kurtulmuş, Diyarbakır'ı kültür kenti olarak tanımlayıp, kentin evliyaların ve sahabenin kenti olduğunu ifade etti. "Diyarbakır büyük Kürt medeniyetinin yeşerdiği, geliştiği, büyüdüğü bir kenttir. Diyarbakır aynı zamanda Türk İslam medeniyetinin de önemli merkezlerinden, fikir merkezlerinden birisidir." sözlerini kullandı.

Bu şehirde bulunmanın hem geçmişi daha iyi anlamak hem de geleceği daha iyi tarif etmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Türkiye'nin hedefleri: İç birlik ve küresel adalet

Kurtulmuş, dünyada büyük türbülansların yaşandığını, bölgesel gerilimlerin daha kapsamlı çözümler gerektirdiğini belirterek Türkiye'nin kendini toparlaması gerektiğini söyledi. "Türkiye'nin Yüzyılı" hedefi doğrultusunda ülkenin iki alanda ilerlemesi gerektiğini vurguladı: içerde adalet, birlik ve özgürlük inşası; dışarıda ise adil bir küresel düzenin kurulması için öncülük etmek.

Türkiye'nin terörü geride bırakacak inisiyatifleri kullanarak adalet, demokrasi ve kardeşliği güçlendirerek yoluna devam edeceğini belirten Kurtulmuş, böylece bölgesinin istikrar üreten bir ülkesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Küresel sorumluluk ve barış vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye'nin yalnızca kendi topraklarından sorumlu olmadığını, başta kendi coğrafyamız olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlum milletlerden sorumlu olduklarını ifade etti. Son iki yılda Gazze'de yaşananların ve Rusya-Ukrayna çatışmasının barışı sağlayan bir küresel sistemin olmadığını gösterdiğini söyledi.

"Artık dünyada barışı sağlayabilen küresel bir sistem mevcut değildir. Artık dünyada herhangi bir şekilde insanlığın hayrına çalışan bir sistem mevcut değildir." sözleriyle mevcut düzen eleştirildi ve değişim çağrısı yapıldı.

Üniversiteler, siyaset ve sivil toplumun bu değişime katkı sunması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, içerde birlik güçlendirilirken küresel ölçekte adil bir sistem kurulması için mücadele edileceğini kaydetti.

Terörle mücadele, maliyetler ve umut

Kurtulmuş, Türkiye'nin yaklaşık 50 yılını terörle mücadele ile geçirdiğini, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve "Türkiye alternatif maliyetleriyle birlikte en az 2 trilyon dolarını bu mücadelede harcamıştır." ifadelerini kullandı. Artık bu dönemin geride kalması gerektiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin kapılarının sonuna kadar açıldığını, bu yolda mücadeleye devam edeceklerini ve "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak." sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

(Sürecek)

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat (fotoğrafta), Dicle Üniversitesinin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

