Kurtulmuş: Komisyona İş Dünyası ve Sendikalar Davet Edilecek
TBMM Başkanı'nın açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda yeni katılımcıların yer alacağına dair değerlendirmelerde bulundu.
"Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz"
