Kurtulmuş: Malta'nın Filistin'i Tanıması Fevkalade Önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile görüştü; Malta'nın Filistin'i tanımasını ve bölgesel etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:10
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile Meclis'te baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Malta'nın kararı ve Kurtulmuş'un değerlendirmesi

Kurtulmuş, Farrugia ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığı için Malta'yı tebrik etti. Kurtulmuş, görüşmede şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Malta'nın Filistin'i tanımış olması fevkalade önemli bir adımdır. Başından itibaren Filistin halkının yaşadığı bu soykırıma karşı Malta'nın verdiği desteği takdirle karşılıyoruz ama artık insanlığın sabrı taşmıştır."

Kurtulmuş sözlerine devam ederek, "Bundan 2-3 sene evvel İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın Filistin Devleti'ni, iki devletli bir çözümü savunacaklarına kimse inanmazdı. Bugün İsrail'in geldiği saldırganlık, soykırımın artık insanlığın kemiğine dayanmış olması böyle bir dalgayı oluşturuyor. Malta'nın da Filistin'i tanımış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkiler, ticaret ve bölgesel güvenlik

Kurtulmuş, iki ülke arasındaki gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduklarını belirtti ve parlamentolar arasındaki dostluk gruplarının rolüne vurgu yaptı. "Dostluk gruplarınca yürütülen çalışmaların Türkiye ve Malta'yı yakın temasa sokacağını" kaydetti.

İkili ticaret hacmine değinen Kurtulmuş, Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasının önemli olduğuna işaret ederek bunun daha da ileri götürülebileceğini vurguladı.

Kurtulmuş, Gazze'de yaşananların ve İsrail'in saldırgan tutumunun Akdeniz bölgesinde kısa sürede istikrarsızlığa ve çatışmalara yol açabileceğini belirtti; Akdeniz'de yeni bir barış perspektifine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Parlamentolar arası işbirliği ve davet

Kurtulmuş, gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu'nun İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia'ya davetini iletti. Ayrıca, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubunda gelecek dönemde Malta'yı da görmek istediklerini söyledi.

Uluslararası hesap ve uzun soluklu mücadele

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki işgalinin eninde sonunda biteceğine inandığını belirtti ve "İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yaptıklarının hesabını vereceğine" vurgu yaptı.

Filistin için uzun soluklu bir siyasi mücadelenin başlayacağına dair inancını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Filistin dostlarının Filistin Devleti'ne destek vermesi lazım. Bu sadece bölge ülkeleriyle, sadece Arap ülkeleriyle, sadece Müslüman ülkeleriyle kısıtlı kalmamalıdır, vicdan sahibi, insaf sahibi bütün ülkelerin bu konuda tutum belirlemesini ve bu mücadelenin destekçisi olmasını ümit ediyoruz. Malta da Akdeniz'in en stratejik bölgesinde. Sizin Filistin'e vereceğiniz destek, Filistinliler için çok büyük anlam taşır."

