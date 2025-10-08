Kurtulmuş: Özgürlük Filosu'nda 3 TBMM Üyesi Gözaltında — Gazze Soykırımı ve Uluslararası Hukuk

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Belgesel gösterimi sonrası sert uyarı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda gösterimi yapılan "Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze" belgeselinin gösteriminin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, etkinliği düzenleyenlere ve katkı verenlere teşekkür ederek Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Özgürlük Filosu ve üç milletvekili

Kurtulmuş, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerine uluslararası sularda müdahale ettiğini belirtti. Müdahalede, "Bu gemilerden birisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyesi olan üç değerli arkadaşımız, üç kahraman arkadaşımız var. Onları da alıkoydular, onlara da gözaltı uygulaması yaptılar." sözlerini kullandı.

TBMM Başkanı, söz konusu milletvekillerine zarar gelmesi hâlinde hesabın dünya kamuoyu önünde sorulacağını vurgulayarak, "Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

Gazze'de iddia edilen insanlık suçları ve bilanço

Kurtulmuş, Gazze'de iki yıldır devam eden saldırıları "modern zamanların en büyük soykırımı" olarak niteledi. Gazze'de gerçek ölüm sayısının net olarak bilinmediğini; bazı kaynaklara göre 70 bin, bazılarına göre ise yüz binlerle ifade edildiğini, ayrıca 140 binin üzerinde kişinin kalıcı hasarlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Okulların, camilerin ve kiliselerin yıkıldığını, Gazzelilerin nefes alabileceği alanların daraltıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Açlık bile Gazzelilere karşı bir silaha dönüştürülmüştür" diyerek uygulamaların devam ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, bu eylemlerin sorumlularının hesap vereceğini söylerken, tarihten örnek vererek şunları ifade etti: "Bu büyük insanlık suçu ne Netanyahu'nun ne yedi sülalesinin ne de bundan sonra gelecek olan İsrail yönetimlerinin hiçbirisinin altından kalkamayacağı kadar ağır bir insanlık suçudur."

Uluslararası hukuk ve hesap sorma vurgusu

TBMM Başkanı, İsrail'e yönelik üç önemli uluslararası baskı unsuruna dikkat çekti: Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava, Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçleri ve küresel vicdanın tepkisi. Kurtulmuş, Türkiye olarak bu davalara müdahil olunduğunu ve Meclis'ten milletvekillerinin davaları yakından takip ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, geçmişte savaş suçlarından yargılanan isimleri hatırlatarak, "Bir gün Radovan Karadzic gibi, Miloseviç gibi... bunlar da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek" değerlendirmesinde bulundu ve "Bütün bunların hepsinin hesabı mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu ve uluslararası tepki

Kurtulmuş, İsrail'in en son Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında ağır silahlı askerlerle müdahale ettiğini, 40'ı aşkın ülkeden yüzlerce insanın gayriinsani şartlarda gözaltına alınarak İsrail'e götürüldüğünü aktardı. Türkiye'nin, Sumud Filosu aktivistlerini kısa sürede ülkeye getirdiğini söyledi.

Olayların, dünya halklarının sokağa dökülmesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tepkilerle birlikte İsrail için alarm zilleri olduğunu belirten Kurtulmuş, küresel vicdanın tepkisini "çok kuvvetli" bir üçüncü alarm zili olarak nitelendirdi.

Geleceğe dair mesaj: Nehirden denize özgür Filistin

Kurtulmuş, Gazze halkının direnişine övgüyle değinerek, şehitlerin kanının özgür Filistin fidanını güçlendirdiğini söyledi. "İnşallah... nehirden denize özgür bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır" şeklinde konuştu.

Ayrıca, İsrail tarafından alıkonulan üç milletvekilinin iadesi için çalışmaların sürdüğünü ve Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu yineledi: "İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Haddinizi bilin... Türkiye'nin bu şerefli kahraman milletvekillerini en kısa süre içerisinde Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın."

Programın sonu ve katılımcılar

TBMM Başkanı'nın konuşmasının ardından "Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze" belgeselinin gösterimi yapıldı. Programa eski Meclis başkanları, milletvekilleri ve Filistinli öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda Kurtulmuş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

