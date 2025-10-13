Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edildi; üçlü parlamento işbirliğinin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 19:49
İslamabad'da Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında kabul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda kabul edildi.

Görüşmede, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova de hazır bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da yer aldığı görüşmede, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü işbirliğinin önemi vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edildi.

