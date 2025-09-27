Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. Yıl Dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı, Barbaros Hayreddin Paşa ve denizciler rahmetle anıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:13
TBMM Başkanı'nın sosyal medya paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman denizcilerini rahmetle anıyorum. Donanmamız, geçmişte olduğu gibi bugün de varlık gösterdiği denizlerde barış, huzur ve güvenliğin teminatı olacaktır."

