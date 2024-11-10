Kurtulmuş: Siyasette Silah ve Sandık Bir Arada Olmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasetin mekanizmasını ele alarak, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, bu önemli uyarının ardından, atılacak adımların Türkiye'yi rahatlatacağını belirtti.

Ayrıca, müzakerelerin yapılacağı yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, siyasi süreçlerin sağlıklı bir zemin üzerinde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.