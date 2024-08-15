Kurtulmuş'tan Anlamlı Açıklama: UAD Davası Yeni Bir Dönüm Noktası

Kurtulmuş: UAD Davası Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Kurtulmuş, UAD (Uluslararası Adalet Divanı) davasının Filistin ve İsrail için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Netanyahu'nun Yönetimi ve onun arkasındaki güçlerin bu süreçte başarılı olmasının mümkün olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Ne Netanyahu ne de destekçileri dünya genelinde artık kolay bir zaman geçiremeyecek," dedi.

Yeni Bir Umut Işığı

UAD'deki davanın sonuçlarına dikkat çeken Kurtulmuş, bu gelişmenin Filistin için yeni bir umut ışığı olduğunu belirtti. "Artık dünya bu konuda daha duyarlı olacak," şeklinde eklemelerde bulundu.

Uluslararası Destek

Ayrıca Kurtulmuş, Filistin halkının uluslararası destek alarak kendi haklarını savunmasında önemli bir aşama kaydedebileceğini ifade etti. Bu durumun, Filistin ile İsrail arasındaki mevcut durumu etkileyeceği düşünülüyor.