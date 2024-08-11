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Kurtulmuş'tan Doğan'a Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Yazarlar Birliği'nin Kurucu Başkanı Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 12:10
Kurtulmuş'tan Doğan'a Taziye Mesajı

TBMM Başkanı’ndan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında Duygularını Paylaştı

Kurtulmuş, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Doğan’ın Türk edebiyatına ve dili için üstlendiği öncülük görevini vurgulayarak, "Dar-ı bekaya irtihal eden, milli edebiyat ve Türk dili davasının sebatkar öncülerinden, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkçeye Olan Katkıları

Mesajında Türkçe kelimelere yaptığı katkıları da hatırlatan Kurtulmuş, "Milli düşüncenin yapı taşı olarak gördüğü Türkçe kelimeleri derlediği hazine mahiyetindeki sözlüğü, kültürel dünyamıza bıraktığı en önemli miraslarındandır. Mekanı cennet, makamı ali olsun." diyerek Doğan’ın kültürel mirasını da paylaştı.

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