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Kurtulmuş'tan Filistin Devletinin 36. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin devletinin 36. yıl dönümünde anlamlı bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:46
Kurtulmuş'tan Filistin Devletinin 36. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devletinin 36. Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin devletinin ilanının 36. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu önemli günü coşkuyla kutladığını belirtti.

Filistin Davasına Destek

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Filistin devletinin ilanının 36'ncı yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazze'de hayatını kaybeden şehitlerimiz olmak üzere, geçmişten bugüne özgür Filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle anıyorum."

Ayrıca, Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Onların kendi vatanlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti çatısı altında hür ve özgürce yaşamaları için daima yanlarında olacağız." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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