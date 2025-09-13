Kurtulmuş'tan Hamdi Kılıç için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:36
TBMM Başkanı sosyal medyadan başsağlığı duyurdu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, metin yazarı ve değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda emek vermiş, fikirleri ve kalemiyle iz bırakmış Hamdi Kılıç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

