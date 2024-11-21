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Kurtulmuş'tan İsrail'in Filistin'deki Çocuklara Yönelik İhlallere Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocuk temsilcileriyle yaptığı görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık suçlarını kınadı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:11
Kurtulmuş'tan İsrail'in Filistin'deki Çocuklara Yönelik İhlallere Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çocuk Temsilcilerini Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte 25. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "İsrail hükümetinin Filistin halkına ve çocuklarına karşı soykırım boyutlarına varan bu büyük insanlık suçları, çocuklarımızın korunmasız halde olduğunu gösteren en acı örneklerden birisidir" dedi. Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Çocukların Geleceği ve Hakları

Kurtulmuş, Türkiye demokrasisinin merkezi olan TBMM'de çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gelecekte ülke yönetiminde bugünün çocuklarının yer alacağını dile getirdi.

Yapılan 25. Ulusal Çocuk Forumu çalışmasının önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu 25 maddelik bildirgenin, Türkiye'de çocuk haklarıyla ilgili süreçte ışık tutacağına inanıyorum. TBMM, gerekli adımları atmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir" diye konuştu.

Kurtulmuş'tan Çocuklar İçin Ortak Mücadele Çağrısı

Kurtulmuş, dünyanın geleceğinin çocuklar olduğuna dikkat çekerek, "Bugün yaşadığımız dönemde çocuklarla ilgili çok iç açıcı bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Savaşlar, katliamlar ve diğer insanlık suçları çocukların kaderi olmamalı" ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz krizlerin sadece tek bir ülkeden değil, topyekun insanlık tarafından ele alınması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çaba gösterdiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Destek

Bakan Göktaş, çocukların hakları ve geleceği için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Göktaş, "Bizim için en değerli miras, çocuklarımıza barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmaktır" dedi.

Göktaş, ayrıca, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında çocukların savaş ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti. Tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve insan hakları savunucularını çocukların yaşam haklarının güvence altına alınması için somut adımlar atmaya davet etti.

Toplantıya Katılanlar

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 25. Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 25. Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti.

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