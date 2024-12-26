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Kurtulmuş'tan Koşanov'a Uçak Kazası İçin Başsağlığı Telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uçak kazasında hayatını kaybeden Kazak vatandaşları için Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov'a başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:36
Kurtulmuş'tan Koşanov'a Uçak Kazası İçin Başsağlığı Telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kazak vatandaşları için Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a başsağlığı diledi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Koşanov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kazada yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Numan Kurtulmuş, ayrıca, Kazak vatandaşlarına yönelik geçmiş olsun dileklerini de ifade etti.

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