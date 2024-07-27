Kurtulmuş'tan Metsola'ya Kıbrıs Eleştirisi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Başkanlığına Yeniden Seçilen Metsola'ya Eleştiriler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'ya bir mektup göndererek, Metsola'nın AP Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Ancak Kurtulmuş, mektubunda Metsola’nın Genel Kurul'da yaptığı konuşmaya da eleştiriler yöneltti.

Kıbrıs Meselesine Dikkat Çekti

Kurtulmuş, Metsola'nın Türkiye’nin aday ülke statüsüne vurgu yapmamasını ve Kıbrıs meselesindeki ifadelerini üzüntüyle karşıladığını belirtti. "Kıbrıs meselesinin çözümü için tüm tarafların çabalarını doğru yöne sevk etmesi önemlidir," dedi.

Kurtulmuş, Kıbrıs konusundaki AP'nin tek taraflı yaklaşımını eleştirerek, "AB’nin üyelik dayanışması adı altında bu tür bir tutum, sorunların çözümüne yeni bir zemin oluşmasına engel teşkil etmektedir," ifadesini kullandı.

İşbirliği ve Güçlü İlişkiler

Kurtulmuş, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için işbirliğinin artmasını en büyük temennileri olduğunu ifade etti. "AB’nin demokrasi temsilini üstlenen AP'nin, tarafsız ve objektif bir tutum sergileyerek karşılıklı güven inşasında yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz," dedi.

Mektubunun son bölümünde, Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Metsola’ya bir kez daha başarısının devamını diledi.