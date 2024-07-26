Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Yanıt

Kurtulmuş'tan Sert Açıklama
Gazeteci ve siyasetçi Numan Kurtulmuş, Netanyahu ve Gazze'deki savaş suçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Meclis Yerine Mahkeme
Kurtulmuş, "Savaş suçlularının yeri Meclis kürsüleri değil, sanık sandalyesidir" diyerek, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade etti.
Yalanlarla Kapatılamaz
Ayrıca, "Gazze’de yaşanan açık savaş suçlarının üstünü örtmeye, Netanyahu’nun yalana dayalı şovu asla yetmeyecektir" şeklinde konuştu. Kurtulmuş, uluslararası toplumun bu suçları görmezden gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.