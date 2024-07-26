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Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Yanıt

Kurtulmuş, Gazze'deki savaş suçlarının cezasız kalmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:53
Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Yanıt

Kurtulmuş'tan Sert Açıklama

Gazeteci ve siyasetçi Numan Kurtulmuş, Netanyahu ve Gazze'deki savaş suçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis Yerine Mahkeme

Kurtulmuş, "Savaş suçlularının yeri Meclis kürsüleri değil, sanık sandalyesidir" diyerek, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade etti.

Yalanlarla Kapatılamaz

Ayrıca, "Gazze’de yaşanan açık savaş suçlarının üstünü örtmeye, Netanyahu’nun yalana dayalı şovu asla yetmeyecektir" şeklinde konuştu. Kurtulmuş, uluslararası toplumun bu suçları görmezden gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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