TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze planına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Kurtulmuş, planın "insan haklarına da uluslararası hukuka da akla da mantığa da aykırı" olduğunu vurguladı.

Hayalden İbaret

Kurtulmuş, Gazze planının gerçekleşmesinin "asla mümkün olmayacak bir hayal" olduğunu ifade ederek, bu tür yaklaşımların bölgedeki barış ve istikrarı zedelediğini belirtti. Bu açıklamalar, uluslararası platformda dikkat çeken bir tepki olarak değerlendiriliyor.