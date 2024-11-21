Kurtulmuş'tan UCM'nin Netanyahu Kararına Yorum

Kurtulmuş: UCM'nin Netanyahu Kararı Ümit Verici

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan Netanyahu kararı ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, söz konusu kararın insanlığın geleceği adına ümit verici olduğunu belirtti ve bunun yanı sıra Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının habercisi olduğunu ifade etti.

UCM'nin bu kararı, uluslararası düzeydeki adaletin sağlanması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Kurtulmuş'un bu açıklamaları, kararın etkinliğine dair umutları artırmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.