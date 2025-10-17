Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı

Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' dünyaya örnek olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin esenlik, barış ve kardeşlik hedefini ve bu yöndeki çalışmaları paylaştı.

Komisyon çalışması ve barış çağrısı

Kurtulmuş, 5 Ağustos'tan bu yana TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yaklaşık 130 küsur sivil toplum kuruluşunun dinlendiğini belirterek, 'Artık bu memlekette çocuklarımızı değil, silahları gömmek, ortadan kaldırmak istiyoruz' sözünü paylaştı. Bu yüksek demokratik olgunlukla yürütülen çalışmanın yavaş yavaş nihayete erdiğini ifade etti.

Tarihten gelen kardeşlik kültürü

Konuşmasında, Anadolu'nun birlik, beraberlik ve kardeşlik mayasına vurgu yapan Kurtulmuş, Ahmed-i Hani, Melaye Cezeri, Fekiya Teyran, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimlerin ortak irfanını hatırlattı ve 'tarihte sahip olduğumuz bu kardeşlik kültürünü yeniden inşa etmek, çoğaltmak durumundayız' dedi.

Kurtulmuş, yönetim tecrübesine ilişkin olarak Sultan Alparslan ile Selahaddin-i Kürdi'nin uygulamalarının benzerliğine işaret etti; Selahaddin-i Kürdi'nin adalet ve insaf üzerine kurduğu yönetim anlayışının Orta Doğu hafızasında yer ettiğini vurguladı.

Kardeşlik, adalet ve demokrasi

Bu tarihsel tecrübelerin kardeşliğe işaret ettiğini ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyleyen Kurtulmuş, kardeşliğin adalet ve demokrasi ile taçlandırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu hedefi gerçekleştirebilecek tarihsel ve demokratik birikime sahip olduğunu ifade ederek, 'Kardeşlik, adalet ve demokrasi, kuracağımız geleceğimizin mimarisinin üç temel ana sütunudur' dedi.

'Terörsüz Türkiye' modelinin önemi

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, 'Türkiye'nin bu tecrübesi başarıyla tamamlandığında dünyanın birçok üniversitesinde, birçok siyasal bilgiler fakültesinde, sosyoloji bölümlerinde, araştırma merkezlerinde "Türkiye'nin barış tecrübesi" diye okutulacak ve dünyaya örnek olarak gösterilecek bir model olacaktır' değerlendirmesinde bulundu. Herkesin yankı odalarından çıkarak ülkenin ortak menfaatine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Hukuk, dil ve toplumsal mutabakat

'Kardeşliğin teminatı hukuk, adaletin teminatı kalıcı bir demokratik yapıdır' diyen Kurtulmuş, demokrasinin sürdürülebilirliği için toplumsal mutabakatın önemine dikkat çekti. Kültürel farklılıkların ayrıştırma değil, birleştirme aracı olması gerektiğini, dilin insanların kendini en iyi ifade ettiği alanlardan biri olduğunu söyledi ve 'Ana dil, ana sütü kadar helaldir' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Hucurat Suresi'nin 13. ayetine atıfla, hiçbir kavmin diğerine üstünlüğünün olmadığını hatırlatarak, bu bilinçle Diyarbakır'ın her taşına nakşetmiş bir milletin çocukları arasında ırkçılık ve kavmiyetçilik düşüncesinin düşünülemeyeceğini belirtti.

Bölge dayanışması ve dış tehdit algısı

İsrail'in saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde Kurtulmuş, bugünün emperyalizminin görünen yüzünün siyonizm olduğunu ifade ederek Orta Doğu halklarına yönelik yayılmacı politikaların tüm unsurları hedef aldığına dikkat çekti. 1. Sykes-Picot ve böl parçala yönetim anlayışına karşı daha fazla bütünleştirme, birleştirme hedefiyle hareket edeceklerini belirtti ve 'Bu sefer ya biz başaracağız ya emperyalistler başaracak' sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

Dicle Üniversitesi ve akademik kadro

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat yeni akademik yılın başlangıcında üniversitenin misyonuna vurgu yaptı. Eronat, Dicle Üniversitesi'nin 18 fakülte, 4 enstitü, 11 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, konservatuvar ve 38 uygulama araştırma merkezine sahip olduğunu; yaklaşık 44 bin 700 öğrencisi, 2 bin 100 akademik personel olmak üzere toplam 6 bin 600 personelin görev yaptığını söyledi. Ayrıca kampüsün 20 bin dönüm alana kurulu olduğunu, bölgenin önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Katılımcılar ve kapanış

Törene, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti'den milletvekilleri Cüneyt Yüksel, Şengül Karslı, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Ayşe Böhürler, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan, Ersan Aksu, Cahit Özkan, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Yeni Yol Partisi'nden Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ile Mustafa Bilici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve çok sayıda milletvekili, yerel yetkili, akademisyen ve öğrenci katıldı. Ayrıca tören sonunda Kurtulmuş, katılımcılar, akademisyenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş konuşmasını Kürtçe 'Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalım, aramızda barış esas olsun' sözleriyle tamamladı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat da yeni akademik yılın hayırlı olmasını dilediler.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat (fotoğrafta), Dicle Üniversitesinin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.