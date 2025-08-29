Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye ile Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Güçlenecek

TBMM Başkanı'nın değerlendirmesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada ülkenin barış ortamına kavuşmasının etkilerine dikkat çekti.

(Terörsüz Türkiye) Bu barış ortamının tesis edilmesiyle ekonomik, kültürel ve hatta siyasi ilişkilerin çok daha kuvvetli hale geleceğini görüyorum

Açıklamada, terörün sona ermesiyle birlikte yatırım ikliminin iyileşeceği, kültürel etkileşimin artacağı ve diplomatik ilişkilerde yeni fırsatların doğacağına işaret edildi. Kurtulmuş, bu gelişmenin hem iç hem de dış politikada olumlu yansımalar yaratacağını belirtti.

Uzun vadede sürdürülebilir barışın, ekonomik, kültürel ve hatta siyasi ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlayacağı vurgulandı. Kurtulmuş'un sözleri, ülke gündeminde barışın önemi ve etkilerini yeniden gündeme taşıdı.