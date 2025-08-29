Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir meseledir

Kurtulmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"(Terörsüz Türkiye) Bu, Türkiye'nin milli ve tarihi bir meselesidir. Bunu yerine getirebilirsek gelecek nesillere karşı yerine getirdiğimiz büyük bir sorumluluk olur"

Açıklamanın önemi

Kurtulmuş'un sözleri, Terörsüz Türkiye hedefinin sadece güvenlikle sınırlı kalmayıp aynı zamanda toplumsal ve tarihsel bir yükümlülük olduğunu ortaya koyuyor. Bu vurgu, konunun kamuoyundaki önemini ve gelecek nesillere yönelik sorumluluk iddiasını ön plana çıkarıyor.