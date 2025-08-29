TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' ne kişisel ne siyasi PR meselesi

Kurtulmuş: 'Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kapsamına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu konu hiçbir şekilde ne kişisel, ne de siyasi PR meselesi değildir." şeklinde konuşan Kurtulmuş, konunun kişiselleştirilemeyeceğini vurguladı.

"Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız." ifadesiyle ise başarının ortak olacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.