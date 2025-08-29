Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, Terörsüz Suriye'nin Kapılarını Açacak

TBMM Başkanı'nın açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye'yi kurmayı başarırsak, hiç şüphesiz hemen o gün, ertesi güne kalmadan Terörsüz Türkiye, Terörsüz bir Suriye'nin de kapılarını açacak".

Bu sözler, terörle mücadeledeki kararlılık ile bölgesel istikrar hedefinin önemini öne çıkarıyor. Kurtulmuş, terörün ortadan kaldırılmasının sadece ülke içindeki güvenliği sağlamayacağını, aynı zamanda sınır ötesinde de olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

Açıklama, güvenlik ve dış politika gündeminde tartışılmaya açık bir perspektifi işaret ediyor; yetkililer ve kamuoyu bu yaklaşımın uygulamadaki yansımalarını izleyecek.