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Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 17:31
Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TİP Genel Başkanına Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından aktarılan bilgilere göre, bu kabul Kurtulmuş'un makamında, basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmenin içeriği henüz paylaşılmadı; ancak siyasetteki güncel gelişmelere ışık tutacağı düşünülüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, makamında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, makamında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü.

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