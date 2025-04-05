Kurtulmuş: Türk Dünyası Bilim ve Teknolojide Yükseliş İçin Birleşmeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Dünyası İçin İşbirliği Çağrısı Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki başarılarının sadece ülkemiz için değil, 300 milyonluk Türk Dünyası için de bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Kurtulmuş, Türk dünyasının yüksek teknolojilerde işbirliğini artırmak zorunda olduğunu vurguladı.

Gençlerin Vizyonu Önemli

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı açıklamalarda, Türk dünyasının potansiyelini öne çıkararak, gençlerin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. "Türk dünyası, yaklaşık 300 milyon nüfusu ile dünya üzerinde yeni bir barış ekseni oluşturacak potansiyele sahip" dedi.

Şu şekilde devam eden Kurtulmuş, "Gençlerin ortaya koyacağı vizyon, sadece Türk dünyasının gelişmesini değil, aynı zamanda dünyanın daha barışçıl bir yer olması için de büyük bir fırsat sunuyor."

Kültürel Miras ve Kimlik

Kurtulmuş, gençlerin kültürel miras ve milli kimliğe sahip çıkması gerektiğini söyleyerek, "Bir millet, sahip olduğu mirası unutursa geleceğine yürümesi mümkün değildir." dedi.

Türk dünyasının ortak mirasının birbirini tamamlayıcı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sınırlar bizi ayıramaz. Ortak kültürel kimliğimizi güçlendirerek geleceğe ilerlemeliyiz." şeklinde konuştu.

Yüksek Teknoloji Fırsatları

Kurtulmuş, bilimin ve teknolojinin Türk dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin son yıllarda milli savunma sanayii alanında yaşadığı başarılar, bu potansiyelin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği

Konuşmasında ticaret ve ekonomik bağların güçlendirilmesine de değinen Kurtulmuş, uluslararası ticarette değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu ve Türk dünyasında ticari faaliyetlerin artabileceğini vurguladı. Ekonomik işbirliği ve kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti.

Gelecek Umut Verici

Kurtulmuş, Türk devletlerinin tarihin en önemli fırsatlarından birine sahip olduğunu belirterek, "Bu süreçte adalet, barış ve insanlık anlayışını öne çıkarmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Toplantısı sonunda gençlerin sorularına da yanıt veren Kurtulmuş, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve ortak hedeflere ulaşmanın önemini yineledi.