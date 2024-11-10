Kurtulmuş: Türkiye'de Erken Seçim Gündemi Yok

Kurtulmuş: Türkiye’nin Gündeminde Erken Seçim Yok

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin güncel siyasi durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye’nin şu anda erken seçim gündemi olmadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028 yılına kadar görevde olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan’ın Sorumluluğu

Kurtulmuş, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin yüklediği sorumluluk budur” diyerek, Erdoğan’ın görevinin başında olmasının ülke için önemini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye’deki siyasi istikrar arayışında dikkat çekici bir nokta oldu.

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