Kurtulmuş: Türkiye Kısa Sürede 'Terörsüz Türkiye' Noktasına Geldi

Toplantı ve katılımcılar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul’da düzenlenen programda TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ile çeşitli yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticileri yer aldı. Kurtulmuş, toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Meclis ve Diyarbakır’daki sloganlara tepkisi

Bir soru üzerine Kurtulmuş, Meclis’te ve Diyarbakır’da atılan sloganları "gerçekten milletin kâhir ekseriyetinin rahatsızlık duyduğu eylemler" olarak nitelendirip bunların provokasyon olduğunu söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Provokasyonlara karşı uyanık olacağız." Ayrıca devletin üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurguladı.

Soru: Sürecin sabote edildiği iddiası

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki Kurtulmuş’a, Meclis koridorlarında ve Diyarbakır’da atılan sloganların süreci sabote edebileceğini ve buna karşı hangi tedbirlerin alınacağını sordu. Kurtulmuş, Meclis’te bazı kişilerin gözaltına alınıp tutuklandığını belirterek bu tür provokasyonlara karşı uyanık olunacağını ifade etti.

Geçici af ve örgütün feshi

"Geçici bir af öngörülüyor mu?" sorusuna Kurtulmuş, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde pişmanlık gösteren örgüt mensuplarının nasıl yararlanacağının belli olduğunu, ancak yeni bir durumla karşılaşıldığını söyledi. Kurtulmuş, örgütün "ben kendimi feshediyorum" yönündeki beyanlarının devlet güvenlik birimlerince tespit edilmesi gerektiğini ve bunun yeni yasal düzenlemelere konu olabileceğini kaydetti.

Komisyonun çalışma biçimi ve katılım

Kurtulmuş, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilkelerinin açıklık, şeffaflık ve katılımcılık olduğunu belirtti. Sürece 134 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin katıldığını, komisyonda TBMM’de faaliyet gösteren gruplardan 5’inin yer aldığını, 6 temsilcisi bulunan siyasi partiler ve toplamda 11 parti ile 51 milletvekilli bir çalışma grubunun bulunduğunu anlattı. Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında partilerin kendi gündemlerini öne çıkarmadan, farklı görüşlerin medeni bir olgunlukla dile getirildiğini vurguladı.

Bu sürecin doğası: Barış mı pazarlık mı?

Kurtulmuş, sürecin "Türk-Kürt kardeşliği" vurgusuyla, devlete karşı mücadele eden terör örgütünün silahlarını bırakmasını ilan etmesiyle başlayan ve parlamento tarafından dikkatle izlenen bir süreç olduğunu belirtti. "Bu süreç bir pazarlık süreci değildir" diyerek, örgütün İmralı’dan yaptığı açıklamalara uyum sürecinin başladığını ifade etti.

Maliyeti ve bölgesel etkisi

Kurtulmuş, terörün Türkiye’ye maliyetine dikkat çekerek 2013’te yapılan çalışmada maliyetin 1.3 trilyon dolar olarak hesaplandığını, şahsi kanaatinin bunun en az iki katına çıktığı yönünde olduğunu söyledi. "Terörsüz Türkiye"nin yalnızca ülkeyle sınırlı kalmayıp bölge için de önemli katkı sağlayacağı konusunda geniş bir anlayış birliği olduğunu belirtti.

Türkiye modeli ve dış müdahale uyarısı

Kurtulmuş, "Dünyadaki çatışma modellerini kıyasladığımızda bizim geldiğimiz noktaya Türkiye kısa bir süre içerisinde gelmiştir" diyerek sürecin bir "Türkiye modeli" olduğunu vurguladı. Ayrıca, iç ve dış unsurların süreci zehirlemek için provokasyonlar dahil çeşitli çabalar gösterebileceği uyarısında bulundu ve toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin alındığını aktardı.

Sıradaki adım: Tespit ve raporlama

Komisyonun bundan sonraki görevini raporlama olarak tanımlayan Kurtulmuş, örgütün "ben silahları bırakıyorum ve kendimi tasfiye ediyorum" ilanının ve bunun tespitinin sürecin en kritik noktası olduğunu söyledi. TBMM komisyonunun yasa ile kurulmuş daimi bir komisyon olmadığını, geçmişte benzer yapıların kurulduğunu belirtti ve komisyonun Türkiye’nin hukuk sistemine uygun şekilde çalıştığını ifade etti.

Toplantı sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşu temsilcileriyle anı fotoğrafı çektirdi.

