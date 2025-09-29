Kurtulmuş: Türkiye'nin AB'ye Tam Üyeliği Avrupa'nın Kurumsal Kimliğine Katkı Sunar

Budapeşte'de ortak basın toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Köver'e Ankara ziyaretinin üzerinden bir yılı geçmeden iadei ziyarette bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve yapılacak resmi görüşmelerin Türkiye ile Macaristan arasındaki mükemmel ilişkilere katkı sağlamasını diledi.

İkili ilişkiler: Stratejik işbirliği derinleşiyor

Kurtulmuş, iki ülke ilişkilerini "fevkalade dostane, yakın ve işbirliği içindeki" olarak tanımladı ve bu ilişkilere "mükemmel" ifadesini kullandı. İlişkilerin geliştirilmiş stratejik işbirliği seviyesine çıkarıldığını belirten Kurtulmuş, son ziyaretlerde ilişkinin bir adım daha ileri taşındığını vurguladı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalanan 17 mutabakat metni ile hemen hemen tüm alanlardaki ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirildiğini söyledi.

Kurtulmuş, savunma, enerji, turizm, eğitim ve kültür başta olmak üzere çok sayıda alanda işbirliğinin daha güçlü şekilde sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca iki ülke hükümetleri ve liderleri arasındaki iyi ilişkilerin, parlamentolar arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde daha da pekişeceğini ifade etti.

TDT ve bölgesel perspektif

Kurtulmuş, Macaristan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bağlamında Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyada önemli bir dost ve ortak olduğunu vurguladı. "Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan 300 milyonluk TDT" ifadesiyle bu coğrafyanın barış ve dostluğa katkı sunacak potansiyeline dikkat çekti.

AB üyeliği ve Avrupa'nın geleceği

Kurtulmuş, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür ederek Avrupa'nın bugün stratejik bir kavşakta olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Avrupa'nın ya içine kapanarak gerileyebileceğini ya da dışa açılarak kurumsal kimliğini güçlendirebileceğini belirtti. Sözcüğünü şöyle sürdürdü: "Hem doğulu hem de Avrupalı olma özelliklerini büyük bir devlet olarak sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AB'ye tam üyeliği, aslında Türkiye'den daha çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır."

Bölgesel çatışmalar ve barış çağrısı

Kurtulmuş, insanlığın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek mevcut gerilimlerin ya daha fazla çatışmaya yol açacağını ya da barış için makul, insani bir çerçevenin egemen olacağını söyledi. Türkiye ve Macaristan'ın bölgelerinde ve dünyada barış, istikrar ve dostluğu hedefleyen iki ülke olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, iki önemli çatışmaya dikkat çekti: Rusya-Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaşın bir an evvel adil ve kalıcı barışa kavuşması gerektiğini; aksi takdirde bunun yeni bölgesel ve küresel çatışmaların kaynağı olabileceğini ifade etti. İkinci uyarıda ise yaklaşık 2 yıldır İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına işaret ederek bunun modern zamanların en büyük katliamlarından biri olduğunu ve derhal sona erdirilmesinin ortak insanlık sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş sözlerini, iki ülkenin ortak barış fikirlerini paylaşmaya devam edeceğini belirterek bitirdi ve "Yaşasın Türkiye-Macaristan dostluğu, kardeşliği" dedi.

