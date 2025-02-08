Kurtulmuş: Türkiye'nin Sivil Demokrasisine Saygı Duruşu

Kurtulmuş: "Demokrasiye tüm partileriyle sahip çıkan Türkiye’nin sivil demokrasisini, bu sivil demokrasinin taşıyıcıları olan milletvekillerini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur."

Türkiye’nin siyasi arenasında sivil demokrasinin önemi giderek artarken, Kurtulmuş yaptığı açıklamada, yüceltilmesi gereken bir anlayışa dikkat çekti. Bu anlayışın siyasi aktörler tarafından layıkıyla sahiplenilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş’un, milletvekillerinin demokratik sistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulaması, toplumsal barış ve siyasi uzlaşı için kritik bir mesaj taşıyor. Herkesin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, siyasi liderlere de sorumluluk düşürüyor.

Türkiye’nin aslında tüm siyasi partileriyle demokratik bir duruş sergilediğini ifade eden Kurtulmuş, "Sivil demokrasimizin sekteye uğramaması için birlikte hareket etmeliyiz," dedi.