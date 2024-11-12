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Kurtulmuş: Türkiye, Terör Belasına Son Vermeyi Amaçlıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:21
Kurtulmuş: Türkiye, Terör Belasına Son Vermeyi Amaçlıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörle Mücadele Vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ülkenin 40 yıldır terör belası ile mücadele ettiğini belirterek, "Artık terörün sınırlarımız içinde hiçbir hüküm sürmediği bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Terörle Mücadelesindeki Süreklilik

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda bir milli birlik ve bütünlük meselesi olduğunu da vurguladı. Bu bağlamda, terör örgütlerine karşı kararlılığın sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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