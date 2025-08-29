Kurtulmuş: Türkiye Uluslararası Toplantılarda Filistin Desteğini Vurguluyor
TBMM Başkanı'nın Mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, uluslararası platformlarda Türkiye'nin duruşunu ve savundukları tezleri paylaşma kararlılığını yineledi.
"Bütün uluslararası toplantılarda, her yerde Türkiye'nin görüşlerini, tezlerini ve Filistin davasına verdiği desteği ortaya koymaya çalışıyoruz"
Kurtulmuş'un sözleri, Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği uluslararası platformlarda aktif şekilde dile getirme çabasını yansıtıyor.