Kurtulmuş: Türkiye Uluslararası Toplantılarda Filistin Desteğini Vurguluyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, tüm uluslararası toplantılarda Türkiye'nin görüşlerini ve Filistin davasına verdiği desteği ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:03
TBMM Başkanı'nın Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, uluslararası platformlarda Türkiye'nin duruşunu ve savundukları tezleri paylaşma kararlılığını yineledi.

"Bütün uluslararası toplantılarda, her yerde Türkiye'nin görüşlerini, tezlerini ve Filistin davasına verdiği desteği ortaya koymaya çalışıyoruz"

Kurtulmuş'un sözleri, Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği uluslararası platformlarda aktif şekilde dile getirme çabasını yansıtıyor.

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı