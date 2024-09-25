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Kurtulmuş: Türkiye ve Rusya Arasındaki İlişkiler Üzerine Verdikleri Öneme Dikkat Çekti

Kurtulmuş, Türkiye-Rusya ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:01
Kurtulmuş: Türkiye ve Rusya Arasındaki İlişkiler Üzerine Verdikleri Öneme Dikkat Çekti

Kurtulmuş’tan Önemli Açıklama

Türkiye'nin önde gelen siyasi isimlerinden Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, iki ülkenin işbirliğinin, bölgede barış, birlik ve kalkınmayı sağlamak açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

Barış ve Kalkınma İçin Birlikte Çalışmalıyız

Kurtulmuş, "Türkiye ile Rusya arasında ilişkileri geliştirerek, bu coğrafyada barış, birlik, beraberlik ve kalkınmanın temin edilmesine gayret etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

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