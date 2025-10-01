Kurtulmuş: Türkler ve Kürtler Arasına Fitne Sokulamayacak
TBMM Başkanı'ndan birlik ve kardeşlik mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplumda birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurguladı.
Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne tarihin gerisinde kalacak.
Konuşmasında Başaracağız, sonuç alacağız Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak ifadelerine yer verdi.
Kurtulmuş, ayrıştırma ve kutuplaştırma çabalarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirterek, ülke genelinde kardeşliğin korunmasının önemine dikkat çekti.