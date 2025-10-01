Kurtulmuş: Türkler ve Kürtler Arasına Fitne Sokulamayacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkler ile Kürtler arasına sokulmaya çalışılan fitnenin tarihin gerisinde kalacağını ve kardeşliğin hakim olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:15
TBMM Başkanı'ndan birlik ve kardeşlik mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplumda birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne tarihin gerisinde kalacak.

Konuşmasında Başaracağız, sonuç alacağız Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, ayrıştırma ve kutuplaştırma çabalarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirterek, ülke genelinde kardeşliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

