Kurtulmuş: 'Üçüncü göz burasıdır' — Komisyon pozitif barışta kararlı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10. toplantı sonrası sürecin önemini ve hedeflerini vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 10. toplantısının kapanışında yaptığı değerlendirmede komisyonun sürece üstlendiği rolü ve hedefleri net biçimde ortaya koydu.

Toplantı, TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi; akademisyenlerin konuşmalarının ardından değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, yapılan açıklamaların kendi bakış açısını güçlendirdiğini belirtti.

"Bizim bir üçüncü göze ihtiyacımız yok. Üçüncü göz burasıdır. Millet adına bu işe göz kulak olan, bu sürece öncülük eden bu komisyon aynı zamanda üçüncü göz fonksiyonunu icra etmektedir."

Kurtulmuş, özellikle Türkiye'ye özgü bir modelin oluşturulması konusundaki imkan ve fırsatlara dikkat çekti. Komisyon üyelerinin akademisyenlerden "Eğer bunu yaparsanız tarihe geçersiniz" biçiminde geri bildirimler aldığını aktaran Kurtulmuş, çalışmanın başarılı olmak zorunda olduğunu, sürecin kendinden emin şekilde ilerlediğini ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda yapılan tespitlere işaret ederek bölgedeki ve dünyadaki jeopolitik kırılmaya dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye'ye karşı oluşan düşmanca tavırlara rağmen ülkenin birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzuru tahkim etmek için daha büyük bir iradeyle çalıştığını belirtti: "Ama akıl akıldan üstündür. Onlar ne yapmak istiyorsa biz onların yapmak istediğinden daha büyük bir iradeyle bu topraklarda ve bu bölgede birliği, beraberliği, kardeşliği ve huzuru tahkim etmek için çalışıyoruz."

En büyük gücümüz milletimizin gücüdür. Komisyon çalışmalarının bir millet projesi haline geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, örgütün silah bırakma çağrısının ardından sürecin devlet politikası hâline geldiğini ve Türkiye'nin bütün siyasi kanaatlerini temsil eden partilerin (bir parti hariç) gönüllü biçimde sürecin parçası olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, sürecin sadece toplantı saatlerinden ibaret olmadığını; hazırlık, öncesi, sonrası ve etkileriyle birlikte yüzlerce saatlik bir emeğin söz konusu olduğunu ifade ederek komisyonun gücünün hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Komisyonun bağımsız bir gözlem grubu işlevini yerine getirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, siyasi çekişmelerden mümkün olduğunca uzak kalınmaya çalışıldığını ve herkesin bu hassasiyete riayet ettiğini kaydetti.

Daha önce deneyimlenen çözüm süreçlerinden elde edilen birikimlerin önemine değinen Kurtulmuş, geçmişteki çabaların bugün yürütülen sürecin olgunlaşmasına katkı sağladığını, bunların "başarısız" diye bir kenara atılmaması gerektiğini söyledi.

Komisyonun nihai hedefinin "negatif barış" değil "pozitif barış" olduğunu belirten Kurtulmuş, bunun aynı zamanda yeni bir gelecek tasarımını içerdiğini ve güçlü, büyük Türkiye hedefi doğrultusunda kardeşlik, milli dayanışma ve demokratik standartların yükseltilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, sürecin başarılı olmasını isteyenlerin olduğu kadar istemeyenlerin de bulunduğunu, sayıları az olsa da bu kişilerin süreci zehirlemesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kullanılan dilin önemine değinerek "İnsan kullandığı dille konuştuğu üslupla kaimdir. Dolayısıyla kalıcı bir kardeşlik, barış ve dayanışma istiyorsak bu dili de kurmak, kurgulamak ve çoğaltmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca Türkiye'de siyasi iradenin varlığına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarının aynı doğrultuda hareket ettiğine dikkat çekti. Kurtulmuş, çalışmaların 5 Ağustos'tan bu yana yoğun emek gerektirdiğini belirtti.