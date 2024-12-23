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Kurtulmuş'un Çarpıcı Açıklamaları: Küresel Sistem İflas Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da düzenlenen konferansta küresel sistemin iflas ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:29
Kurtulmuş'un Çarpıcı Açıklamaları: Küresel Sistem İflas Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Yeni Küresel Sistem Arayışı Konferansı'nda Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kalkandelen Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı Konferansı"nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, uluslararası öğretinin insan hakları, halkların bağımsızlığı ve özgürlüğü gibi temel değerlere dair mevcut durumunu eleştirdi.

İnsan Hakları ve Uluslararası Öğreti İflas Etti

Kurtulmuş, "İnsan haklarından, insan onurundan, milletlerin egemenliğinden, halkların bağımsızlığı ve özgürlüğünden bahseden uluslararası öğretinin tamamı iflas etmiş, çöp tenekesine atılmıştır," diyerek bu konudaki derin kaygılarını dile getirdi. Ayrıca, yaşanan küresel sorunların her bölgeyi etkilediğini ve bu sorunların çözümlerinin de küresel ölçekte olması gerektiğini vurguladı.

Küresel Sorunlara Dikkat Çekti

Yaşanan açlık ve kıtlık sorunlarına dikkat çeken Kurtulmuş, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan zorlukları da anımsatarak, kitlesel göç hareketlerinin insanlık için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Kurtulmuş, savaşlar, çatışmalar ve gerilimlerin artık her ülkeyi ilgilendiren sorunlar haline geldiğinin altını çizdi.

Filistin ve Uluslararası Hukuk

Kurtulmuş, Filistin'deki İsrail saldırganlığının temel insani değerlerin aşınması olarak nitelendirerek, uluslararası hukukun işlerliğini sorguladı. "İnsan haklarından bahsederken, uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulmakta artık bir irade yok" dedi.

Yeni Bir Dünya Düzeni

Konferansta, geçmişteki tarihi olaylara da değinen Kurtulmuş, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yeni bir dünya düzeninin kurulduğunun habercisi olduğunu belirtti. "2022'den sonra yeni bir dünya düzenine girdiğimizi düşünmekteyiz. Bu süreçte, hiçbir ülkenin tek başına yönetemeyeceği bir sistemin geleceğini öngörüyoruz," dedi.

Kurtulmuş, Balkan halklarının da yeni çok kutuplu dünya düzenine hazırlıklı olmaları gerektiği çağrısında bulundu. "Bu bağlamda, ülkelerimizin milli birikimlerini gözden geçirmeli ve çok kutuplu sistemin inşasına katkılarımızı değerlendirmeliyiz," şeklinde konuştu.

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