Kurtulmuş'un Diyarbakır Ziyareti: 'Terörsüz Türkiye' Umudu

Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine katılan milletvekilleri, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair umut ve kararlılık mesajları verdi; bölge barışının kalıcı olması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 19:51
Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine eşlik eden milletvekillerinden "Terörsüz Türkiye" mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş un Diyarbakır gezisine eşlik eden milletvekilleri, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla sonuçlanacağına dair umut ve kararlılık mesajı verdi. Heyet, bölgede kalıcı barış ve esenliğin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu: "Bu sefer başaracağız"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, AA muhabirine sürecin devam ettiğini ve belirli bir merhalenin aşıldığını bildirdi. Yapıcıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer başaracağız, başarmak zorundayız. İkinci bir ihtimali aklımıza bile getirmemeliyiz. Başarılı olmakta ısrarcı olmalıyız."

Yapıcıoğlu ayrıca geçmişin acılarının iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirterek, "Geçmişin acıları üzerine geleceği inşa edemeyiz fakat geçmişte yaşanan acıların sebebini de iyi irdelemek, iyi tespit etmek, iyi tahlil etmek ve hastalığın ne olduğunu iyi teşhis etmek lazım ki tedaviyi doğru uygulayabilelim" dedi. Kendisinin vurguladığı bir diğer nokta ise, kişisel ve partisel çıkarların süreci zedelemesinin tüm millete yapılacak bir ihanet anlamı taşıdığı oldu.

Bülent Kaya: Kardeşlik mesajlarına destek

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, TBMM Başkanı Kurtulmuş un verdiği kardeşlik mesajlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaya, güzel bir sonbahar gününde bulunduklarını belirterek, "İnşallah bu baharın ülkemizde kalıcı hale gelmesi için hep beraber mücadele etmeye devam etmiş olacağız" ifadesini kullandı. Kaya, halkın ve siyaset kurumunun bu iklime yönelik memnuniyetini vurguladı.

Mehmet Emin Ekmen: Ziyaret sembolik ve anlamlı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, ziyaretin rutin bir programın ötesinde sembolik önem taşıdığını belirtti. Ekmen, Meclis Başkanı nın konuşmasına atıfta bulunarak, "bu kez bu illetten kurtulacağımıza, kardeşlik, demokrasi ve adalet zemininde yeni bir sistem inşasına ihtiyaç olduğuna" dikkat çekti. Ekmen, programın sürece dinamizm katmasını umduklarını ve "Herkes umutlu, herkes istekli" değerlendirmesinde bulundu.

Abdurrahman Babacan: Süreci yeni safhaya taşımak istiyoruz

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, sürecin pozitif ilerlediğini ve Diyarbakır ziyaretinin bunu yeni bir safhaya taşıma amacı taşıdığını söyledi. Babacan, siyasi partilerin samimiyetle sürece destek verdiğini, hükûmet, Cumhurbaşkanı ve Meclis ile toplumun rızasıyla bu yükü kaldırarak "Türkiye'yi yeni bir ufka yöneltmek" istediklerini ifade etti. Babacan, Diyarbakır daki coşkulu karşılama ve canlı atmosferin sürece duyulan umudu gösterdiğini kaydetti.

Kemal Çelik: İnanç ve kararlılıkla sonuca ulaşacağız

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, ziyarette toplumda büyük bir ümit görüldüğünü belirterek, sürecin başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını söyledi. Çelik, "İnançla ve kararlılıkla sonuca ulaşacağız" dedi ve Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanlarının iradesine işaret etti. Ayrıca, "Türkiye'nin huzur ve güveni, komşu ülkeler için de barışın bir ön ayağı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Genel değerlendirme: Milletvekilleri ortak mesaj olarak, sürecin sahiplenilmesi, siyasi çekişmelerin süreci gölgelemesine izin verilmemesi ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

