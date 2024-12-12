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Kurtulmuş'un Suriye Yönetimi Üzerine Açıklamaları

Kurtulmuş, dışlanmayan bir Suriye yönetimi kurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:28
Kurtulmuş'un Suriye Yönetimi Üzerine Açıklamaları

Kurtulmuş: "Hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur." Bu açıklamalar, Suriye'nin geleceği ve siyasi çözüm yolları üzerine yapılan tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Ülkemizde Suriyeli mültecilere yönelik politikaların da önemli bir yer tuttuğu bu dönemde, Kurtulmuş'un ifade ettiği bu düşünceler, bölgedeki barış ve istikrar için gereken adımların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Hükümet yetkilileri, Suriye'deki iç savaşın çözümü için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerken, Kurtulmuş'un açıklamaları bu konuda dikkat çekici bir kamuoyu oluşturuyor.

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