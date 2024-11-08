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Kurtulmuş ve Maharani'den Verimli Bir Görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile dostluk ilişkilerini güçlendirmek üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:55
Kurtulmuş ve Maharani'den Verimli Bir Görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Puan Maharani'nin Görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) çerçevesinde Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldi.

Maharani’ye Tebrik ve Başarı Dilekleri

Görüşme, Brezilya Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirildi. Kurtulmuş, Maharani'yi başkanlığa yeniden seçilmesi nedeniyle kutlayarak, yeni dönemde başarılı hizmetler gerçekleştirmesi için iyi dileklerde bulundu.

Ortak Hedef: Dostluğu Güçlendirmek

Kurtulmuş, Türkiye ve Endonezya arasında pek çok alanda yakın görüşlerin bulunduğunu belirterek, iki millet arasındaki dostluğu daha ileri taşıma hedefinde olduklarını ifade etti.

Filistin Konusundaki Duruş

Filistin meselesinin önemine de değinen Kurtulmuş, Endonezya’nın hem hükümet hem de halk olarak bu konuda güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı. Kurtulmuş, İsrail saldırılarının sona ermesi ve barışın sağlanması için çağrıda bulunarak, Endonezya’nın bu çabalarını takdir etti.

Görüşmeye Katılan İsimler

Toplantıda, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, ayrıca Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani (sol 3) ile bir araya geldi. Görüşmede, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok (sağ 4), TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay (sağ 5), CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez (sağ 2) ve Türkiye’nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça (sağda) da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani (sol 3) ile bir araya geldi. Görüşmede, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok (sağ 4), TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay (sağ 5), CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez (sağ 2) ve Türkiye’nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça (sağda) da yer aldı.

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