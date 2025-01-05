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Kurtulmuş ve Tekin'den Burhan Abiş'e Geçmiş Olsun Ziyareti

TBMM Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı, hastanede tedavi gören AK Parti'li Burhan Abiş'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:20
Kurtulmuş ve Tekin'den Burhan Abiş'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Önemli Ziyaret: TBMM Başkanı ve Bakan Geçmiş Olsun Dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İnan ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İstişare Kurulu Üyemiz, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, dualarımızın her zaman yanında olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl İstişare...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl İstişare...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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