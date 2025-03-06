Kurtulmuş: Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye'nin Gücü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin uluslararası arenada kendi belirlediği konumda yer alacağını açıkladı.

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu

Kurtulmuş, “Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturmayı başaracaktır” şeklindeki ifadeleriyle, Türkiye'nin güç ve etki alanındaki vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki rol değişimini net şekilde gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin Geleceği İçin Umut Verici Mesajlar

TBMM Başkanı, bu yeni düzenin Türkiye için fırsatlarla dolu olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin dinamik gücünü ve stratejik konumunu en iyi şekilde kullanarak, gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli bir yol kat edeceğinin altını çizdi.