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Kurtuluş Savaşı Gazilerine İstiklal Madalyası Mirasçılarına Verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen gazilerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:20
Kurtuluş Savaşı Gazilerine İstiklal Madalyası Mirasçılarına Verilecek

Kurtuluş Savaşı Gazilerine İstiklal Madalyası Verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin mirasçılarına "İstiklal Madalyası" verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Karar Hakkında Detaylar

Yayımlanan kararda, "Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen ekli listede adları yazılı gazilerin, aynı listede belirlenen mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine, 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu'nun ek 4'üncü ve ek 6'ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkan Mirasçılar

Buna göre, çeşitli illerden gelen gazilere ait İstiklal Madalyaları, mirasçılarına teslim edilecektir. İşte öne çıkan bazı isimler:

  • İsmail Nurettin İz (1886 Erzincan doğumlu) – Madalyası torunu Tuğrul Caner İz'e verilecek.
  • Durmuş Altınok (1887 Aksaray doğumlu) – Madalyası torunu Muharrem Altınok'a verilecek.
  • Kurban Yılmaz (1899 Pasinler doğumlu) – Madalyası torunu Metin Yılmaz'a verilecek.
  • Ahmet Tokgöz (1895 Huğlu doğumlu) – Madalyası torunu Ahmet Tokgöz'e takdim edilecek.

Bu madalyaların takdimi, gazilerin anısına ve onlara duyulan saygının bir sembolü olarak değerlendirilmektedir.

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