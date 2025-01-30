Kuru Cilt: Böbrek Hastalıklarının Habercisi Olabilir

Kuru Cilt ve Böbrek Hastalıkları: Dikkat Edilmesi Gereken Sinyaller

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, ciltteki kuruluğun vücudun verdiği önemli bir sinyal olabileceğini belirtti. Yıllık sağlık kontrollerinin ve kan testlerinin, böbrek sağlığını korumak için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Kronik Böbrek Hastalığının Belirtileri

TBV'nin yaptığı açıklamada, ciltteki kuruluk ve kaşıntının sadece mevsimsel etkiler veya beslenme eksiklikleri ile açıklanamayacağına dikkat çekildi. Kronik böbrek hastalığı, vücutta toksik maddelerin birikmesine yol açarak cildin kurumasına neden olabilir. Uzmanlar, bu semptomların devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini ifade ediyor.

Erken Teşhisin Önemi

Erk, böbrek hastalıklarının sinsi bir şekilde ilerlediğini ve genellikle erken aşamalarda belirti vermediğini kaydetti. Ciltteki kuruluk gibi basit görünen durumların vücudun bir uyarısı olabileceğini söyleyen Erk, hastaların dikkatli olmaları ve gerekli testleri yaptırmaları gerektiğini belirtiyor.

Böbrek Yetersizliğinde Kaşıntı

Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, böbrek yetersizliği yaşayan hastaların yaklaşık üçte birinin kuruluk ve kaşıntı şikayetleri olduğunu söyledi. Kaşıntının nedenleri arasında, böbrek yetersizliğinde yeterli diyaliz yapılamaması da bulunuyor. Türkmen, bununla birlikte kaşıntının, diğer hastalıklardan ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.

Beslenmenin Cilt Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Vakfın diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, beslenme alışkanlıklarının cilt sağlığında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Yetersiz su tüketimi, aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdaların cildin nem kaybetmesine yol açtığını belirtti. Vitamin eksiklikleri, özellikle A, C, E vitaminleri ve Omega-3 yağ asitlerinin yetersizliği, cildin elastikiyetini kaybedip kurumasına neden olabilir.

Bu nedenle, kuru cilt problemi yaşayan bireylerin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve gerektiğinde uzmandan yardım alması önem taşıyor.