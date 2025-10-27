Kuruluş Orhan 29 Ekim'de ATV'de Başlıyor

Kuruluş Orhan 29 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor

Mehmet Bozdağ yapımcılığı ve senaryosu üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin 29 Ekim saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacağını açıkladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor.

Bozdağ'dan yeni dönem açıklaması

Bozdağ Film Platosu'ndaki basın toplantısında konuşan Mehmet Bozdağ, 12 yıldır ilgiyle izlenen 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' yapımlarının ardından 'Kuruluş Orhan' dönemiyle yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Bozdağ, 'Şimdi 'Kuruluş Orhan' dönemi başlıyor. Altı asır ayakta duran Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Ertuğrul, Osman ile başlayan dönem Orhan dönemine geçişle devam edecek. Orhan Gazi, Ertuğrul ve Osman'ın tabiri caizse surda açmış olduğu gediği büyüterek koca çınarı bir devlete dönüştüren, bu devleti teşkilatlandıran, hikayesini bugünlere taşımasına vesile olan en önemli isim.' ifadelerini kullandı.

Bozdağ ayrıca Orhan Bey döneminde ilk para basılma, ilk vezirlik sisteminin kurulması ve ilk düzenli orduya geçiş gibi tarihsel adımların atıldığını vurgulayarak, 'Biz buradan yola çıkarak 12 yıllık hikâyemizi bambaşka bir yere taşıma gayesindeyiz. Hem rejide hem oyuncu kadrosunda büyük bir değişime imza attık. Ertuğrul 5 yıl, Osman 6 yıl sürdü. İnşallah Orhan da uzun yıllar sürecek.' dedi. Bozdağ, 'Kuruluş Osman' dizisinin 125 ülkede izlendiğini ve milyarlarca kişiye ulaştığını hatırlattı.

Oyuncuların görüşleri

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey): 'Zor şartlarda kısa bir dönemde çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaliteyi hiç bozmadan yapmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz.'

Cihan Ünal (Osman Gazi): 'Padişahlık alışık olduğum bir şey. Osman bey teklifi gelince hiç yabancılık çekmedim. Zaten 40 seneye yakın bir zaman önce oynamıştım. Değerli arkadaşlardan bize kalan yaşlılık dönemi için teklif gelince memnuniyetle kabul ettim ve hep birlikte çok güzel bir çalışma içindeyiz.'

Burak Sergen (Tekfur Saroz): 'Çok güzel, cidden ezber bozan bir iş oldu. Ben de Devlet Tiyatrosu'ndan geldiğim için bu rollere çok alışkınım ama şu anda karşınızda bir Bizanslı olarak duruyorum.'

Barış Falay (Şahinşah Bey): 'Heyecanlıyız... Benim için çok yeni bir şey. Bütün ekip heyecanlı. Heyecan biz çalışırken de işimize yansıdı. Umarım seyir yerine de aşkla ulaşacaktır.'

Diğer oyuncuların görüşleri arasında Atilla Engin, Şükrü Özyıldız, Mahassine Merabet, Faruk Aran, Çağrı Şensoy, Belgin Şimşek, Bennu Yıldırımlar, Yiğit Uçan, çocuk oyuncular Mert İnce ve Ersen Karagöz gibi isimlerin projeye duydukları heyecan öne çıktı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokayev, Murat Boncuk, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler de yer alıyor.

Yapım, plato ve prodüksiyon detayları

Çekimlerin yapıldığı Bozdağ Film Platosu'nda, 5 bin metrekare alanda Bursa Tekfur Sarayı inşa edildi; giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorlar ve kabul salonu döneme uygun şekilde tasarlandı. Plato içinde 100 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi kuruldu. 10 bin metrekare alanda Bursa Kuşatması canlandırıldı; çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel üretildi. Ayrıca dizide 20 bin metrekare alanda Bursa Şehri'nin inşasına başlandı. Prodüksiyonda 32 kişilik ana ekip dışında oyunculara 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti ve dizinin birinci bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu rol aldı.

Müzisyen Zeynep Alasya tarafından 50 farklı temada besteler oluşturuldu ve bu besteler farklı orkestralar tarafından seslendirildi. Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ tarafından 120 ana ekip oyuncu için döneme ait kostümler üretildi; halk ve asker gibi rollerdeki oyuncular için toplam bin kostüm hazırlandı. Başlık ve şapka tasarımcısı Mücella Mert özel başlıklar tasarladı.

Dizinin efekt, görüntü ve animasyon çalışmaları; ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkede hazırlandı.

Yönetmen ve senaristler

Yönetmen Bülent İşbilen, projenin sorumluluk gerektirdiğini belirterek, 'Türk televizyon tarihinde efsane olmuş bir işin, ekibimle birlikte yönetmenliğini almak gerçekten gurur, onur verici. Aynı zamanda da iyi bir iş çıkarmak için ekstra bir sorumluluk getiriyor. Şükür ki şu anda izlediğimiz ve elimizde olan bölüm hepimizin gurur duyacağı çok güzel bir iş oldu.' dedi.

Senaristlerden Atilla Engin ise 'Onunla birlikte aynı rüyayı görmekten mutluyum. Böyle bir ekiple çalışmaktan mutluyum. İnşallah seyircimiz bol olacak, hedefimize ulaşmış olacağız.' ifadelerini kullandı.

Kuruluş Orhan, geniş prodüksiyon çalışmaları, zengin oyuncu kadrosu ve kapsamlı set tasarımları ile 29 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

