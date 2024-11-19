Kuruyan Ceviz Ağaçlarını Satranca Dönüştürüyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 29 yaşındaki Yusuf Tan, kuruyan ceviz ağaçlarını ve dallarını toplayarak, bu ağaçları sanata dönüştürüyor. Kendi atölyesinde işleyerek satranç takımları üreten Tan, yerel halkın ilgisini çeken bir sosyal aktiviteyi destekliyor.

Ahşap İşleme Kursuyla Tanıştı

İslam Mahallesi'nde yaşayan Tan, 7 yıl önce katıldığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Ahşap İşleme Kursu ile ahşap işleme sanatını öğrenmeye başladı. Kazandığı bilgi ve tecrübeyle, doğadan topladığı kurumuş ceviz ağaçlarını işleyerek satranç takımları yapmaya başladı.

Yerel Ekonomiye Katkı ve Kültürün Gelişimi

Yusuf Tan, satranç tahtaları ve taşlarını, ilçede satranç oynamayı sevenlere satıyor. Ayrıca, il dışından gelen siparişlerle birlikte takımlarını Suudi Arabistan ve İsveç gibi ülkelere de gönderiyor. Tan, "Bir satranç takımı 15-20 gün zaman alıyor. Tek tek zımparalanması ve oyulması gerekli," diyerek ürettiği eserlerin zorluğuna da vurgu yapıyor.

Kursun Hayata Etkisi

Tan, kurs sayesinde hayatında birçok şeyi değiştirdiğini belirterek, "Önceden ağaçlara baktığımda bir anlam ifade etmiyordu, şimdi çok farklı bir gözle bakıyorum" dedi. Bahçesaray'da yediden yetmişe birçok kişinin satranç oynadığını ifade eden Tan, bu kültürü sürdürebilmek için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Mesleğin Devamlılığını Sağlamak

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, unuttuğu mesleği yeni nesillere aktarma çabasıyla kurslar açtıklarını dile getirdi. Yıldız, "Açtığımız kursta yetişen Yusuf Tan, usta oldu. Ömrü biten ceviz ağaçları onun elinde sanat eserine dönüşüyor," diyerek Tan’ın çalışmalarını gerçekleştirdiği bu proje ile ilçenin kültürel değerine katkı sağladığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.