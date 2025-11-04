Kurye İşletmeciliği: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu 82 bin 288 Yetki Belgesi Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kurye düzenlemesini ve verileri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenlendiğini ve bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydedildiğini bildirdi.

Mevzuat değişikliği ve indirimler

Bakan Uraloğlu, 15 Mayıs tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle moto-kurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu belirtti. İlk 6 ay içinde yetki belgesi alacaklara ilişkin ücretlerde %95 indirim uygulandığını ve bu indirim süresinin moto-kuryeler için son 11 gün15 Kasım tarihinden sonra 1 motosikletle yetki belgesi alacak moto-kuryeler için yetki belgesi ücretinin 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükseleceğini aktardı.

e-Devlet başvuruları ve ilave indirim

Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 2 aylık geçiş süreci tanımlandığını belirten Bakan, yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e-Devlet portalı üzerinden yapılabilmesine olanak sağlandığını söyledi. e-Devlet üzerinden yetki belgesi alacakların yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde %5 indirimden faydalanmaya devam edeceği bildirildi.

Veriler: Belgeler, taşıtlar ve moto-kuryeler

Bakan Uraloğlu, düzenlenen belgelerle yaklaşık 93 bine yakın taşıtın kayıt altına alındığını ifade etti. Açıklamada, 10 Eylül itibarıyla toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenlendiği ve bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydedildiği, düzenlenen belgelerin 80 bin 66’sının moto-kuryelere verildiği kaydedildi.

Bölgesel dağılım ve filo yaşları

Kayıtlı taşıtların dağılımında, taşıtların 80 bin 752’si motosiklet, 6 bin 676’sı kamyonet, 4 bin 487’si motorlu bisiklet ve 212’si otomobil olarak bildirildi. Bu taşıtların %65,5’inin 3 yaşından küçük olduğu belirtildi. Kurye faaliyetlerinde en genç filonun 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz bölgesinde olduğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin filo yaş ortalamasının 2,8 olduğu açıklandı.

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımında en fazla belgenin Marmara bölgesinde yoğunlaştığı, bölgede 43 bin 969 belge verildiği ve 49 bin 149 taşıt kaydedildiği belirtildi. İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer alıyor. En az yetki belgesine sahip ilin Tunceli olduğu; ilde 13 belge ve 14 taşıt bulunduğu bildirildi. Doğu Anadolu bölgesi genelinde ise toplam 1 bin 354 belge ve 1 bin 507 taşıt kaydedildi.

Yeni kurallar ve işletme yükümlülükleri

Düzenleme kapsamında artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmediği, taşıma süresi taahhüdünde bulunmanın yasaklandığı, alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi gerektiği ve bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı. Ayrıca işletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olduğu bildirildi.

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamaları

